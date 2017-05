Doorzoekingen in onderzoek levering crypto-gsm's aan onderwereld

Dinsdagmiddag is het Team High Tech Crime van de politie gestart met doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden op elf locaties in heel Nederland. 'Dit gebeurt in het witwasonderzoek 26Sassenheim onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM)', zo laat de politie dinsdagavond weten.