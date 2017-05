Na 1 juli autopech en je mobiel vergeten betekent dubbele pech

Wie na 1 juli met zijn auto pech krijgt en stil komt te staan langs de weg heeft dubbele pech als hij ook zijn mobiele telefoon heeft vergeten mee te nemen want alle 3300 praatpalen zijn dan buiten werking. Hiervoor waarschuwen de ANWB en Rijkswaterstaat in een nieuwe campagne.

Informatieborden snelweg

'Ga goed voorbereid op weg, zorg dat je kunt bellen bij pech. Dat is het advies dat vanaf deze week op informatieborden boven de snelweg verschijnt. Vanaf 1 juli verdwijnen de gele praatpalen langs de weg waar weggebruikers met pech de pechhulpdienst kunnen oproepen.

Verreweg de meeste weggebruikers gebruiken hun mobiele telefoon als ze met pech langs de weg staan. Bovendien is het veiliger om bij pech direct achter de vangrail te gaan staan, dan langs de snelweg naar een praatpaal te lopen. Daarom is, in overleg met de ANWB, besloten de praatpalen te verwijderen.

Opgeladen mobiele telefoon mee

Op 1 juli worden alle 3300 praatpalen uitgeschakeld en vervolgens verwijderd. Vanaf die datum moeten weggebruikers dus met eigen middelen hulp inroepen als ze bij pech of een ongeval stranden langs de snelweg. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren weggebruikers om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden door altijd een opgeladen mobiele telefoon bij zich te hebben. Ook is het verstandig het telefoonnummer (of de app) van de pechhulpverlener paraat te hebben.

Veilig handelen bij pech

Bij pech is het advies zo mogelijk door te rijden naar een pechhaven, parkeerplaats of benzinestation. Lukt het niet om een veilige plek te bereiken, zet de auto dan zoveel mogelijk rechts op de vluchtstrook stil en draai de wielen naar rechts. Zet de alarmlichten aan, stap voorzichtig aan de rechterzijde uit, ga direct achter de vangrail staan met een veiligheidsvestje aan en bel daar een pechhulpdienst. Kijk voor meer informatie op de projectpagina Afscheid van de praatpaal.