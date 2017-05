Parkeren gaat helemaal fout, vrouw (78) overleden

Dinsdagochtend is er in het Gelderse Heerde een eenzijdig dodelijk ongeval gebeurd op de Gerard van Velde Passage. 'Een 78-jarige vrouw uit Heerde kwam bij het ongeval om het leven', zo meldt de politie dinsdag.

Parkeren

De vrouw was bezig met het parkeren van haar auto en raakte door nog onbekende oorzaak de controle over de auto kwijt. De vrouw raakte bij het ongeval ernstig gewond en werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.