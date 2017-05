Brand in RET bus

In een RET bus is dinsdagavond brand uitgebroken nabij de afrit van de A20 op de 's-Gravelandseweg in Schiedam.

De opgeroepen brandweer was zeer vlug ter plaatse en had het vuur in het motorcompartiment snel onder controle. De bus verzorgt het vervangend vervoer op de Hoekse lijn. Het betrof hier lijn 711 richting Schiedam Centrum. Het is niet bekend of er ook passagiers in de bus zaten toen de brand uitbrak.