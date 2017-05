Politie vindt drugslab waar pillen voor jihad-strijders worden gemaakt

In de schuur aan de Titus Brandsmastraat werd tienduizenden zogeheten 'Captagon-pillen' gevonden. De pillen bevatten cafeïne en amfetaminen. Ze worden in het Midden-Oosten veel gebruikt door IS-strijders in landen als Syrië, Jordanië en Soedan. De pillen houden mensen alert en wakker, nemen angst weg en geven energie. Tevens werden er in de schuur ook grondstoffen aangetroffen voor drugs en een machine om tabletten te maken. Dit schrijft de Telegraaf.

Logo

Het is opmerkelijk dat deze pillen in een Nederlands drugslab worden gemaakt, aangezien de drug hier relatief onbekend is. deze drug wordt voornamelijk in het Midden-Oosten gemaakt. In Nederland worden in drugslaboratoria vooral xtc-pillen gemaakt. Volgens de krant is het logo dat in de Captagon-pillen is geslagen, het zelfde logo als in de pillen die door jihadisten in het Midden-Oosten is gebruikt.

Aanhoudingen

In een woning naast de schuur werden nog drie vuurwapens aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden. De politie is nog op zoek naar twee verdachten die wisten te ontkomen. Er werden ook twee auto's in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of er een link is met het Midden-Oosten en zo ja wat dat voor link is.