Dertig mensen die verdacht worden van openlijk geweld rondom voetbalwedstrijd voorgeleid

Deze dertig worden ervan verdacht geweld te hebben gepleegd tegen personen, vooral politieagenten, tijdens de ongeregeldheden die zich na het verlies van Feyenoord in het centrum afspeelden. Het OM acht hun voorlopige hechtenis noodzakelijk om herhaling te voorkomen.

Voor openlijk geweld werden zondag 43 mensen aangehouden. De verdachten die niet worden voorgeleid, krijgen een gedragsaanwijzing met meldplicht van de officier van justitie. Dat betekent dat ze in ieder geval zondag en maandag (14 en 15 mei) niet in de buurt van de Kuip of het stadhuis mogen komen.

Het merendeel van de in totaal ruim honderd verdachten die zondag werden aangehouden, is al eerder heengezonden met een strafbeschikking of een dagvaarding. In zo’n 20 zaken moet nog nader onderzoek worden gedaan.



De heengezonden mensen worden verdacht van minder ernstige feiten zoals bijvoorbeeld belediging en vernieling. Ook een aantal eerder heengezonden verdachten heeft een gedragsaanwijzing gekregen. Er wordt bekeken of namen aan de gemeente doorgegeven worden zodat die eventueel bestuurlijke maatregelen kan treffen.



De verdachten die vandaag voorgeleid worden, variëren in leeftijd van 14 tot 45 jaar en komen uit verschillende plaatsen in het land.