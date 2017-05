Beelden ongeregeldheden binnenstad Rotterdam openbaar

Strafbare feiten

Het onderzoeksteam Coolsingel van de politie eenheid Rotterdam bekijkt, onder leiding van een officier van justitie, alle beschikbare beelden van de ongeregeldheden om te zien wie er betrokken waren. Zij stellen strafbare feiten vast, waarbij het team zich in eerste instantie richt op het identificeren van verdachten die gewelddadig zijn in de richting van de politie en andere personen.

Publicatie

Uit het beschikbare beeldmateriaal zijn inmiddels 12 verdachten van openlijke geweldpleging geselecteerd. De beelden staat op intranet van de politie en op politie.nl. A.s. donderdag 11 mei worden de beelden getoond in Bureau Rijnmond.

Het team gaat door met het bekijken van beeldmateriaal. De komende tijd volgen meer publicaties. Personen die betrokken zijn geweest bij de rellen, kunnen zich uiteraard te allen tijde vrijwillig bij de politie melden.

Herkenning

Herkent u een verdachte, neem dan contact op met onderzoeksteam ‘Coolsingel’.

Oproep beeldmateriaal

Weet u wie betrokken is geweest bij de rellen of heeft u andOok het uploaden van foto’s en/of filmopnames is nog steeds mogelijk. Heeft u nog relevant beeldmateriaal? Deel het met het onderzoeksteam Coolsingel via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid....

Bureau Rijnmond is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTVRijnmond en wordt elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.

UPDATE 13:05 uur

De eerste verdachte heeft zich inmiddels gemeld en is van de site gehaald.