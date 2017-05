'Politiemol' niet langer in de cel

Geen wettelijke gronden

De voorlopige hechtenis was eerder al geschorst. Volgens de rechtbank bestaan er nog wel ernstige bezwaren tegen de man, maar zijn er wettelijk gezien geen gronden meer om hem langer in voorlopige hechtenis te houden. Zo is de onderzoeksgrond vervallen en is het recidivegevaar geweken.

Medeverdachten

De voorlopige hechtenis van een medeverdachte wordt niet opgeheven. Wel blijft die hechtenis geschorst zodat de man tot de rechtszaak niet hoeft vast te zitten. De 3 andere medeverdachten waren niet (meer) in voorlopige hechtenis.

De rechtbank Oost-Brabant is dinsdag gestart met de inhoudelijke behandeling van de zaken tegen vijf verdachten. Omdat er nog drie getuigen moeten worden gehoord, is de zaak na de bespreking van de feiten in het dossier, aangehouden tot 15 januari 2018.