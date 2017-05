Kindje valt uit raam, man aangehouden

Een man is woensdagochtend gearresteerd in zijn woning aan de Insulindesingel in Vlaardingen.

De man is door de politie aangehouden nadat eerder een kindje uit het raam van de woning was gevallen. Hierbij is niet bekend of het kindje is gevallen of dat er opzet in het spel is.

Forensisch onderzoek

Momenteel onderzoekt de Forensische Opsporing van de politie de zaak. Bij de arrestatie van de man was ook een hondengeleider van de politie ter plaatse. De inzet van de politiehond was niet nodig.