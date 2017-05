Rotterdam maakt zich op voor huldiging Feyenoord

Voor de wedstrijddag heeft de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met de politie, openbaar ministerie, horecaondernemers en het legioen extra maatregelen genomen voor een goede, gezellige sfeer in de stad, met name op het Stadhuisplein. We gaan voor een onvergetelijk voetbalfeest, in de Kuip en in de stad.

Wedstrijd kijken

Zondag bieden gemeente en horecaondernemers duizenden supporters de mogelijkheid om de wedstrijd op grote schermen volgen. Voor deze locaties (Stadhuisplein, Binnenrotte en Biergarten) is een toegangskaart verplicht. Alle kaarten zijn inmiddels uitverkocht: we adviseren de supporters die geen toegangskaart hebben en de wedstrijd goed willen volgen naar een buurtcafé te gaan of thuis te kijken.

Op zondag 14 en maandag 15 mei geldt een beperkt alcoholverbod. Dat houdt in dat winkels in het centrum van de stad geen alcohol verkopen. Exacte gebiedsbegrenzing en tijdsduur van dit verbod volgen nog (als er geen huldiging is, geldt dit verbod maandag niet). Alcoholverkoop in horeca is wel toegestaan.