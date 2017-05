Milieudefensie sleept Staat voor de rechter voor schone lucht

De rechtszaak tegen de Nederlandse Staat voor gezonde lucht laat al een jaar op zich wachten. Milieudefensie is het wachten zat en kondigt vandaag een spoedprocedure aan om de overheid te dwingen snel maatregelen te nemen. 'Het probleem is veel te dringend om nog langer vooruit te schuiven. Sinds we de rechtszaak vorig jaar aankondigden zijn weer duizenden mensen overleden als direct gevolg van luchtvervuiling, nog eens vele tienduizenden werden ernstig ziek', zegt Anne Knol, campagneleider bij Milieudefensie.

Dit jaar is Nederland, net als vorig jaar, op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege de slechte luchtkwaliteit. 'Een jaar geleden hebben we de Staat gedaagd. Echter, de rechtbank heeft nog steeds geen zittingsdatum gepland" aldus Knol. "Elke dag dat we vervuilde lucht inademen is er één te veel. Daarom willen wij nu een spoedprocedure beginnen.'

Recht op gezondheid

In Nederland kampen één miljoen mensen met klachten als bronchitis, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling is daarvan één van de grote oorzaken. Uit onderzoek blijkt dat luchtvervuiling ook tot een verhoogde kans op dementie en leerachterstanden leidt. 'De overheid doet veel te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Sterker nog, de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur, de invoering van milieuzones wordt gefrustreerd en er worden miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen. Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid', stelt Anne Knol.

Crowdfunding bekostigt spoedprocedure

Om de spoedprocedure te bekostigen start Milieudefensie vanaf vandaag een crowdfundingsactie. Zodra het benodigde bedrag van 9.500 euro is opgehaald, stuurt Milieudefensie een nieuwe dagvaarding uit. In deze dagvaarding eist het dat de overheid per direct alles doet om overal in Nederland minimaal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Een dergelijke spoedprocedure is een 'voorloper' van de daadwerkelijke rechtszaak. Als besloten wordt dat de zaak urgent genoeg is, moet de overheid direct actie ondernemen. De uitgebreide rechtszaak vindt dan later plaats