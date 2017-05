35 crriminelen knippen enkelband door

In Nederland hebben 1600 criminelen een enkelband zodat zij hun straf thuis kunnen uitzitten. Volgens de baas van de Reclassering gaat het in 98 procent van de gevallen goed. Het doorknippen is niet heel moeilijk. ‘Met een nagelschaartje is het onmogelijk, maar een betonschaar heb je er niet voor nodig’, aldus Van Gennip.

Onder de enkelbandknippers zaten vorig jaar drie moordenaars, elf overvallers, drie drugscriminelen en een verkrachter. Van Gennip zegt dat het merendeel snel weer werd opgepakt. Exacte cijfers zijn hiervan niet bekend.

‘Het is spijtig dat mensen die de kans krijgen vrij te komen dat verprutsen. Elk incident is er een te veel’, stelt Van Gennip. ‘Ik vind het altijd jammer dat als er incidenten zijn, alles over één kam wordt geschoren. De praktijk laat zien dat de meeste mensen zich netjes aan de afspraken houden.’