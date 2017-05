Gewonde bij schietpartij in Amsterdam

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 mei is een man gewond geraakt bij een schietincident op de Lange Leidsedwarsstraat. De recherche is op zoek naar getuigen.

Rond 03.45 uur raakte een man gewond bij een schietincident op de Lange Leidsedwarsstraat. Getuigen verklaarden dat er voorafgaand aan het incident een ruzie was. Het 31-jarige slachtoffer was aanspreekbaar en is met verwondingen aan zijn been met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vuurwapen

Forensisch rechercheurs zochten naar sporen op de plaats van het incident. Op een boot in de omgeving trof de politie een vuurwapen aan.