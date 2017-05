Man door het lint in Groningse huisartsenpost

De politie heeft woensdag 10 mei een 34-jarige man uit Groningen aangehouden voor de mishandeling van een arts en werknemer in een dokterspost in zijn woonplaats.

De 34-jarige man was voor een behandeling naar de dokterspost gekomen. Tijdens het gesprek met de dienstdoende arts werd de man boos. Door de arts werden verschillende pogingen ondernomen om de man rustig te krijgen. Dit had niet het gewenste effect. De man vloog hierop de arts aan en gaf hem meerdere klappen en schoppen. Hierbij raakte de dokter gewond. Meerdere medewerkers van de dokterspost waren nodig om de verdachte onder controle te houden. Hierbij raakte een van hen gewond en werden meerdere spullen in de dokterspost beschadigd. Beide slachtoffers deden aangifte tegen de man. De gealarmeerde politieagenten hebben de verdachte aangehouden en hij is voor nader onderzoek overgebracht naar het cellencomplex.