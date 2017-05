Verdachte van liquidatiepoging aangehouden door arrestatieteam

De man werd rond 23.30 uur op de Comeniusstraat door een arrestatieteam aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij een poging liquidatie in de nacht van 2 op 3 mei aan de Johanna Reynvaanstraat. Die nacht kreeg de politie rond 01.15 uur meldingen binnen dat er daar in de omgeving harde knallen waren gehoord. Politiemensen constateerden op de locatie dat er een auto stond met daarin meerdere kogelgaten. Op straat werden hulzen aangetroffen. In de omgeving werden twee mannen aangehouden. Een derde man meldde zich die nacht in een andere stad bij de politie. Hij bleek lichtgewond te zijn. Vermoedelijk was hij het doelwit. De drie mannen zijn eerder aangehouden, maar zijn inmiddels heengezonden. De dinsdag aangehouden verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij met niemand anders dan zijn advocaat contact mogen hebben.

Er is een uitgebreid onderzoek gaande naar de achtergronden en betrokkenen. Op camerabeelden is te zien dat rond het tijdstip van het schietincident meerdere mensen over de Johanna Reynvaanstraat lopen en rijden. De politie roept hen met klem op om zich te melden.