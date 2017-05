Identiteit zeven relschoppers bekend, nieuwe beelden vanmiddag online

Verdachten

De zeven mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Zij gooiden stenen en vuurwerk naar politiemensen en paarden. De verdachten, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, komen uit heel Nederland maar met name uit de regio Rotterdam. De verdachten zijn inmiddels aangehouden of er is een afspraak gemaakt dat ze zich nog voor het weekeinde komen melden.

Publicatie

Het team gaat door met het bekijken van beeldmateriaal. Ook vandaag volgen nieuwe publicaties. Een aantal relschoppers waarvan de identiteit nog niet bekend is, worden vanavond ook getoond in Bureau Rijnmond. Het regionale opsporingsprogramma is donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur. Ook zijn de foto's te zien op de website van de politie.

Er is politie, OM en gemeente Rotterdam alles aan gelegen dat mensen die afgelopen weekeinde betrokken waren bij de rellen, het komend weekeinde niet in het centrum of bij de Kuip aanwezig kunnen zijn.