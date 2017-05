Auto in brand en over de kop na achtervolging, agenten trekken bestuurder weg

Agenten hebben samen met een omstander woensdagavond een 74-jarige bestuurder bevrijd die klem zat onder zijn over de kop geslagen auto die in brand stond. Dit meldt de politie donderdag.

Achtervolging

Agenten zagen woensdagavond de 74-jarige rijden op de Drieborghweg in Veendam. Hij viel op door zijn rijstijl en agenten besloten de man te controleren. Het bleek dat de man de snelheid er flink in had en rond de 140 km per uur reed. Het lukte niet om dichterbij de auto te komen.

Over de kop

De auto verdween na de bocht op de Zuidwendingerweg in Nieuwe Pekela uit het zicht. Toen agenten de bocht doorkwamen zagen ze rook en het bleek dat de auto op de kop in de berm lag. De 74-jarige lag half uit de passagierskant. De auto rookte en maakte een sissend geluid. Ook waren er kleine vlammen zichtbaar.

Beklemd met arm

Agenten besloten de man uit de auto te halen. Toen bleek dat hij met zijn arm vast zat onder de auto. Met behulp van een onbekend gebleven omstander lukte het om het voertuig iets op te tillen en de automobilist eruit te trekken. De traumaheli kwam ook ter plaatse.

Geen geldig rijbewijs

De man is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is bloed van de man afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed heeft gereden. De uitslag hiervan kan enkele weken op zich laten wachten. Tevens bleek dat de man geen geldig rijbewijs heeft.

Zwerfkei

De Verkeersongevallen Analyse van de politie heeft onderzoek gedaan. In de bocht raakte de man de macht over het stuur kwijt. Hij reed rechtdoor tegen een zwerfkei en raakte een lantaarnpaal. Daardoor werd hij gelanceerd en kwam op de kop terecht.