CDA ligt dwars in onderhandelingen over groene deals in kabinetsformatie

Foto: CDA

Den Haag De onderhandelingen voor een nieuw kabinet lijken stroef te verlopen omdat het CDA tegen elke groene maatregel is. Bronnen melden dat besprekingen over het klimaat struikelen door de houding van Sybrand Buma. Dit melden verschillende media.