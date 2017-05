Scooterrijder gewond bij aanrijding

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter is donderdagochtend een tiener gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de 's-Gravelandseweg in Schiedam.