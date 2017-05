Erasmus MC deels ontruimd vanwege een 'chemische lucht'

De hulpdiensten werden donderdagmiddag gealarmeerd vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen bij het Erasmus MC aan het Dr. Molewaterplein in Rotterdam.

Hulpdiensten schaalden op naar Middel Hulpverlening en GRIP 1. Verschillende mensen klaagden over een chemische lucht en kregen last van hun luchtwegen. Op twee onderzoekskamers werd een soort verbrandingsgeur geroken. Dit heeft bij vijf personen tot klachten geleid. Twee medewerkers zijn ter observatie naar de spoedeisende hulp gebracht. Na enige tijd werd de afgesloten omgeving weer deels vrijgegeven. De exacte oorzaak is nog niet bekend.