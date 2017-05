Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeval Amsterdam

In Amsterdam is op de Ookmeerweg ter hoogte van de Osdorperweg een automobilist om het leven gekomen. Bij het ernstige ongeval raakte een voetganger zwaargewond.

Mogelijk is de automobilist onwel geworden, zo laat de politie weten. Daarna is de auto over de stoep gereden en heeft daarbij de voetganger geschept. De voetganger liet net op de stoep zijn hond uit. De automobilist overleed toen hij, na de voetganger geschept te hebben, tegen een boom reed. Dit meldt RTV Noord-Holland donderdag.

De voetganger raakte zwaargewond. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De hond kwam hierbij wel om het leven.