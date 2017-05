Bonden: Werknemers Holland Casino Utrecht staken vanavond vanaf 23.00 uur

Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachten in totaal circa 40 tot 50 stakers bij de vestiging aan de Overste Den Oudenlaan 2 in Utrecht. Het is de twaalfde staking sinds de acties voor een toekomstbestendige cao begonnen op vrijdag 14 april.

Niet om de knikkers maar om het spel

'Het bestuur van Holland Casino speelt vals. In tegenstelling tot wat ze tot nog toe beweert, biedt zij geen enkele speelruimte om nader tot elkaar te komen. Het lijkt inmiddels alsof het Holland Casino niet om de knikkers maar om het spel gaat', aldus de bonden.

'Wij zijn Holland Casino'

'Tijdens de reorganisatie van twee jaar geleden hebben we echt een ader gelaten. Honderden banen verdwenen en we hebben zo’n 10% aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Al jaren kampen we met een hoge werkdruk, maar we hebben ons aandeel geleverd. Holland Casino is weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren, we eisen nu een goede cao. Zonder gemotiveerd en gewaardeerd personeel kun je immers geen casino runnen. Wij zijn Holland Casino', vinden de stakende werknemers.

Meer zekerheid voor komende jaren

De werknemers eisen een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen. 'Dat is nu helemaal van belang, omdat ze aan de vooravond van de verkoop van Holland Casino staan. En laten we wel wezen: wat is nou 2,5% op een brutowinst van 82,5 miljoen euro?’, aldus de bonden.

Al bijna een maand acties

Sinds vrijdag 14 april voeren de werknemers actie voor een toekomstbestendige cao. Na 9 kortdurende stakingen, waar ruim 600 werknemers van 12 vestigingen aan deelnamen, was afgelopen maandag de eerste volle stakingsdag van de werknemers van de vestigingen in Enschede, Groningen en Leeuwarden. En afgelopen dinsdag werd er gestaakt bij de vestiging in Nijmegen.

De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 14 vestigingen van Holland Casino.