Mora roept 'Mini's Rundvlees Bitterballen' terug

Door een fout in het verpakkingsproces is er een kleine partij Mini’s Mora Rundvlees Bitterballen in de markt terecht gekomen die, zonder dat dat vermeld wordt in de declaratie, het allergeen ‘melk’ bevat. Het product is niet geschikt voor mensen met een melkeiwitallergie. Dit meldt Mora op de website.

Het gaat om Mini's Rundvlees Bitterballen die verpakt zijn in rechts afgebeelde verpakking met lotcode 7102. De lotcode vindt u aan de bovenzijde van de verpakking in het THT-vlak.

Alle andere Mora producten en Mora Mini's Rundvlees Bitterballen met andere lotcodes zijn niet betrokken en bevatten de juiste ingredientendeclaraties. Mora hecht veel waarde aan de veiligheid en kwaliteit van haar producten en zal alle maatregelen nemen om deze vergissing in de toekomst te voorkomen.

Wat moet u doen?

In het geval van een melkeiwitallergie, adviseert Moraj u om reeds aangekochte Mora Mini's Rundvlees Bitterballen met lotcode 7102 weg te gooien en de uit de verpakking geknipte lotcode naar ons op te sturen onder vermelding van uw naam, adres en IBAN bankrekeningnummer/ten naam stelling. U ontvangt dan uw aankoopbedrag inclusief portokosten terug.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mora Consumentenservice via het nummer 0800-2356672.

U kunt uw lotcode terugsturen naar het volgende adres:

Mora Consumentenservice, Antwoordnummer 65013, 5000 VH Tilburg