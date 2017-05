Bestelbusje op de N33 vliegt voor tweede keer in de brand

Het busje werd vervoerd op een bergingswagen en brandde volledig uit. De bergingswagen kon behouden blijven.

Het voertuig dat in brand vloog, zou eerder vandaag ook al in brand hebben gestaan in Veendam aan de Fregatstraat. Er raakte bij de brand niemand gewond. Na het incident is een rijstrook van de N33 afgesloten.