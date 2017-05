Arrestatieteam doet inval in woning

Buurtbewoners hoorden een enorme knal en gingen op onderzoek uit. Om de hoek troffen zij het arrestatieteam (AT) aan dat een woning was binnengevallen. Het is niet bekend waarom het AT de woning binnenviel. De politie kon alleen aangeven dat het in het kader van een lopend onderzoek is. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.