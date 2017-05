Rode Kruis: lage kennis Nederlanders reanimatie levensgevaarlijk

Dat blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis. Zorgwekkend, omdat door reanimatie en het snel ter plekke hebben van een AED levens gered kunnen worden. Elke dag sterven 35 mensen in Nederland aan een hartstilstand. Door reanimatie én het gebruik van een AED binnen 6 minuten kan de overlevingskans vergroot worden tot wel 50%. Samen komen de twee partijen met een animatie waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat je moet doen bij een reanimatie.

De uitkomsten van het onderzoek naar de kennis van reanimatie en AED’s zijn verontrustend. Eerder werd eenzelfde onderzoek in 2015 gedaan met vergelijkbare uitkomsten, tot grote teleurstelling van de opdrachtgevers. “De lage kennis over reanimatie is ernstig. Het is van levensbelang dat Nederlanders massaal leren reanimeren en de AED leren te bedienen,” aldus Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis. “Als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en de AED wordt gebruikt, dan stijgt de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk. We roepen dan ook iedereen op een reanimatiecursus te doen.”

Vindbaarheid AED’s

Er is ook een lichtpuntje. De algemene kennis over de AED is wel toegenomen, blijkt uit het onderzoek. Bijna 80% van de ondervraagden weet wat een AED is. Daarentegen weet maar iets meer dan een kwart precies hoe het apparaat werkt. En dat terwijl iedereen in geval van nood een AED mag gebruiken. Het apparaat vertelt precies wat je moet doen. “We willen dit heel graag bij het grote publiek tussen de oren krijgen. Als je op voorhand weet wat een reanimatie behelst en hoe een AED werkt, dan kun je veel ellende voorkomen. We zien vaak dat mensen pas een reanimatiecursus volgen, als er zich in de direct omgeving een reanimatie heeft voorgedaan. Dat is eigenlijk te laat,” aldus De Vries. Met de nieuwe animatie willen CZ en het Rode Kruis mensen laten zien wat je in een noodsituatie moet doen. “Het is van groot belang dat Nederlanders meer te weten komen over de werking van een AED,” aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ.

De vindbaarheid van AED’s is nog wel een probleem. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet of er in de buurt van zijn huis een AED is. Via de gratis Rode Kruis EHBO-app kunnen gebruikers zien waar AED’s hangen. Ook geeft de app gesproken instructies wat je moet doen bij een reanimatie.