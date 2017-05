Brabantse crimineel pakt zo'n 5 tot 10 miljoen per jaar aan drugs

"Gras blijft groeien, maar als je niet maait wordt het gazon een puinhoop. Je moet vooral voorkomen dat criminelen zich onaantastbaar gaan voelen. Als ze het gemeentehuis in brand steken, overheidspersoneel bedreigen of de weldoener uithangen moet je harde klappen uitdelen."

Dat zegt de Tilburgse hoogleraar Criminologie Toine Spapens in een interview voor Brabant Kennis over criminaliteit in Brabant.

Nergens worden zoveel hennepkwekerijen en laboratoria voor synthetische drugs opgerold als in Brabant, en Brabantse criminele bendes staan bekend als heel gewelddadig. Maar er zijn meer streken in Europa met een slechte naam, denk aan Galicië en Sicilië. Er is meer vergelijkend internationaal onderzoek nodig om de criminaliteit in Brabant in het juiste perspectief te plaatsen, aldus Spapens.

Georganiseerde criminaliteit

De Tilburgse criminoloog heeft zich de afgelopen jaren in diverse publicaties gebogen over de oorzaken voor de 'criminalisering' van de provincie. Het Brabantse verleden van dievenbendes, smokkel en jeneverstoken speelt een rol. Maar ook het naoorlogse woonwagenbeleid in Brabant heeft een negatieve uitwerking gehad op de criminaliteit.

De laatste decennia wordt het beeld gedomineerd door diverse vormen van georganiseerde criminaliteit die zowel harder en gewetenlozer, als professioneler en lucratiever zijn. Sommige Brabantse criminelen is het gelukt een goed renderend internationaal drugs-imperium op te bouwen. Ze kennen de afzetmarkten en de logistieke kanalen, hebben wereldwijd hun contacten binnen de misdaadscene en ook financieel weten ze waar Abraham de mosterd haalt.

Ondergrondse economie

Spapens in Brabant Kennis: "Je ziet het ontstaan van een ondergrondse economie waar veel geld in omgaat. Er zijn alleen in de regio Tilburg naar schatting zo’n 2500 criminelen actief in de wietteelt, waarvan er honderd tot honderdvijftig criminelen het echte grote geld verdienen, elk zo’n vijf á tien miljoen per jaar. Alles wat daaronder hangt moet het met veel minder doen, maar haalt toch nog makkelijk dertig tot veertig duizend Euro, alles zwart uiteraard."

"Repressie helpt zonder meer", beweert Spapens. "De xtc-productie daalde fiks toen er druk op de ketel werd gezet. De kopstukken van die organisaties kregen forse gevangenisstraffen waardoor ze soms wel een jaar of tien waren uitgeschakeld."