PVV: Twijfel en teleurstelling over RIVM-rapport bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours

De Partij voor de Vrijheid in de provincie Zuid-Holland heeft met teleurstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport van het RIVM over bloedonderzoek bij omwonenden van DuPont/Chemours.

Het rapport spreekt van een bevestiging van de risico’s die vorig jaar al werden geuit. Verder concludeert het RIVM dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is een verband aan te tonen tussen eventuele ziektes en blootstelling aan PFOA. PVV-Statenlid en milieuwoordvoerder Harm Groenendijk: “Ik verbaas me over de resultaten uit de bloedmonsters van het RIVM. Deze resultaten zijn totaal anders dan waarden gemeten bij omwonenden van de fabriek die zelf hun bloed hebben laten testen. Hoe is dit mogelijk?”

Ondanks dat de resultaten van vrijwillige testen diverse malen zijn aangeboden aan het RIVM, hebben zij ervoor gekozen deze resultaten niet mee te nemen. Er worden conclusies getrokken op basis van een zeer beperkt aantal monsters, een gemiste kans. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Er zitten grote verschillen tussen de conclusies van het RIVM en de conclusies van Amerikaans wetenschappelijk onderzoek. Het rapport neemt daardoor de twijfels en zorgen van omwonenden niet weg”.

De Partij voor de Vrijheid zal de ontwikkelingen rondom PFOA en haar opvolger GenX nauwgezet blijven volgen, en streven de uitstoot naar het milieu steeds verder terug te brengen tot een verantwoord niveau.