Verdachte van schietincident Oosterhout meldt zich

Een 32-jarige man uit Geertruidenberg is donderdagavond beschoten op de van Musschenbroekstraat in Oosterhout. De verdachte, een bekende van het slachtoffer, meldde zich later aan een politiebureau.

Op donderdag 11 mei 2017 om 20.12 uur meldde het slachtoffer zelf dat hij beschoten was. Hij was niet geraakt. Verschillende surveillance-eenheden werden naar Oosterhout gedirigeerd door het Operationeel Centrum om uit te kijken naar de dader die was weggereden. De verdachte werd niet meer aangetroffen. Later in de nacht meldde hij zich aan een bureau in Breda, de 28-jarige man zonder een vaste woon of verblijfplaats in Nederland is aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak.