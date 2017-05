'Albert Heijn in de fout bij werving personeel op haar website'

Albert Heijn is door het College voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt omdat zij volgens het college op haar eigen website op grond van leeftijd discrimineert doordat in de vacatures wordt aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan scholieren en/of studenten. Dit heeft het College voor de Rechten van de Mens bekendgemaakt.

Op de website plaatst Albert Heijn haar vacatures. Op deze site zijn vier tabbladen zichtbaar, met de volgende aanduidingen: ‘alle vacatures’, ‘scholier’, ‘student’ en ‘starter/professional’. Via deze tabbladen kunnen vacatures op de website worden gezocht.

Een antidiscriminatievoorziening wil een oordeel van het College over de vraag of Albert Heijn discrimineert op grond van leeftijd door het gebruik van de tabbladen en doordat in specifieke vacatureteksten ‘bij voorkeur scholier’ of ‘bij voorkeur student’ staat.

Beoordeling

Albert Heijn discrimineert niet op grond van leeftijd door het gebruik van de vier tabbladen, omdat personen die niet vallen onder de specifiek genoemde categorieën kunnen zoeken onder het tabblad ‘alle vacatures’. Maar er wordt wèl op grond van leeftijd gediscrimineerd doordat in de vacatures wordt aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan scholieren en/of studenten.

Jong

Het overgrote deel van de scholieren en studenten is jong (tussen 12 en 30 jaar), waardoor met name oudere personen worden uitgesloten. Albert Heijn kan geen beroep doen op de wettelijke uitzondering voor werkgelegenheidsbeleid, omdat daarvoor is vereist dat het gaat om vacatures voor hulpkrachten. Daar is in veel gevallen geen sprake van. Ook is er geen andere objectieve rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid.

Oordeel

'Albert Heijn B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd en handelt in strijd met artikel 9 WGBL', aldus het College voor de Rechten van de Mens .