Flinke schade na ramkraak in Utrecht

In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 mei is een ramkraak gepleegd op de Coimbrapad.

Rond 05.15 uur meldde een getuige dat er een donkerkleurige personenauto (model coupé) met meerdere inzittenden was weggereden. Agenten die ter plaatse kwamen zagen flinke schade aan de pui van een winkel. Na onderzoek bleek dat de daders in het pand waren geweest. Het is nog onbekend of er iets uit de winkel buit is gemaakt. De recherche heeft de zaak in onderzoek.