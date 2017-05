Man onder puin bedolven na instorten gemeentehuis Woerden

'Een plafonddeel van een verdieping is bij de werkzaamheden naar beneden gekomen. Eén van de medewerkers van het sloopbedrijf bevindt zich onder het puin', aldus de gemeente.

Instortingsgevaar niet geweken

De hulpdiensten zijn aanwezig, evenals een traumahelikopter. Het bouwterrein is ook voor de hulpdiensten niet veilig. Een specialistisch team uit Haaglanden is aanwezig maar ook voor hen is het nog lastig om bij het slachtoffer te komen vanwege het instortingsgevaar. De weg rond het stadhuis is afgezet. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden en wordt verzocht om te rijden.