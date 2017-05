Aangenomen wetsvoorstel 'repareert' kleine pensioenen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag bekendgemaakt.

Bundelen

Door deze kleine pensioenen te bundelen, krijgen ze een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afkoop

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten.

Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen.