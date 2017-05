Brandje op dak UMCG

Vrijdagmiddag moest de brandweer in Groningen om 16.20 uur uitrukken voor een dakbrand bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit heeft een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigd.

Letter 'R'

De brand was ontstaan door kortsluiting in de letter 'R' van het woord GRONINGEN op het dak van het ziekenhuis en bleef daarbij ook beperkt. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft met behulp van een hoogwerker het brandje snel geblust.