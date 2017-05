Politie 'denkt' door miscommunicatie op overvallers te schieten

Info meldkamer

Hierbij is niemand gewond geraakt. Toen de politiemensen tot aanhouding van de vluchtende verdachten overgingen, omgeving Bullewijkpad, dachten zij met overvallers te maken te hebben. Dat was namelijk de informatie die bij het Operationeel Centrum (meldkamer) binnen was gekomen.

Onderzoek

Na de aanhoudingen bleek dat de verdachten mogelijk betrokken waren bij een diefstal bij een winkel aan de ArenA-boulevard. Hierbij was geen geweld gebruikt en zeker geen wapens. Hoe het komt dat de berichtgeving richting het OC anders was dan de realiteit is onderwerp van onderzoek. Omdat er geschoten is door politiemensen zal er zoals te doen gebruikelijk intern onderzoek worden gedaan.