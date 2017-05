Zwaargewonde bij eenzijdig scooterongeval

Bij een eenzijdig ongeval is vrijdagmiddag een persoon zwaargewond geraakt op de Sportlaan in Schiedam.

Een scooterrijder kwam dermate lelijk ten val dat naast een ambulance ook de traumahelikopter is opgeroepen. Die kon vlakbij het incident landen op een fietspad, direct gelegen achter het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.