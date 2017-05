527 kilo cocaïne tussen lading bananen uitgevist

De aanhoudingen gebeurde na de vondst van 527 kilo cocaïne in een container met dozen bananen in de Antwerpse Haven. Het gaat om mannen tussen de 19 en 42 jaar met de Nederlandse, Venezolaanse en Dominicaanse (2x) nationaliteit. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De vier staan niet (meer) op een Nederlands woonadres ingeschreven. Eén van hen verbleef in Diemen, twee zouden een adres hebben in Madrid en de vierde in Antwerpen.

Onderzoek

Het onderzoek naar het drugstransport loopt bij het HARC-team van de FIOD in Amsterdam en staat onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op twee van de vier verdachten, omdat vermoed werd dat zij drugs wilden invoeren.

Het HARC-team wist woensdag de container met dozen bananen te onderscheppen in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Douane en de Belgische autoriteiten. Bij het openen van de container werd een partij wit poeder aangetroffen. Het spul zat in tassen tussen de dozen met bananen. Uit onderzoek bleek dat het om cocaïne gaat.

Tienduizenden euro’s cash

Kort na de vondst van de container met de verdovende middelen zijn doorzoekingen gedaan in Rotterdam, Diemen en Amsterdam. In Diemen is 40.000 euro cash geld in beslaggenomen en 10 dure horloges. In Amsterdam zijn twee vuurwapens gevonden. De vier verdachten zijn vervolgens in Rotterdam in een auto aangehouden. Het OM verwijt het viertal betrokkenheid bij de invoer van cocaïne.

Langer vast

Na hun aanhouding zijn de verdachten ingesloten. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vanmiddag besloten dat de vier mannen langer vast blijven. Ze zijn voor de duur van 14 dagen in bewaring gesteld.