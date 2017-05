Regenradar KNMI staat voortaan in Gelderse Herwijnen

Het KNMI heeft vrijdag zijn nieuwe radarstation in het Gelderse Herwijnen officieel in gebruik genomen. Dit heeft het KNMI vrijdag bekendgemaakt.

Neerslag

De radarantenne brengt de neerslag in kaart. De antenne met de beschermende bol staat op de voormalige verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Vanuit deze locatie kan de schotelantenne het luchtruim ongestoord afspeuren naar buien en heeft de neerslagradar vrij zicht in alle richtingen tot in de verre omgeving. De radar in Herwijnen vervangt die in De Bilt, waar hoge gebouwen het zicht rondom de schotelantenne steeds meer beperken. Daardoor werd tot voor kort een deel van het radarbeeld in De Bilt geblokkeerd.

De neerslagradar in Herwijnen vormt nu samen met het onlangs vernieuwde radarstation in Den Helder het nieuwe KNMI-radarnetwerk, waarmee iedere bui boven Nederland en de Noordzee in kaart kan worden gebracht. De nieuwe radars in Herwijnen en Den Helder maken deel uit van een omvangrijk Europees radarnetwerk, zodat het KNMI de neerslaggegevens met de omringende landen kan uitwisselen. Met het KNMI-radarnetwerk wordt iedere bui boven Nederland en de Noordzee in kaart gebracht.

Neerslag gedetailleerder in kaart

De nieuwe radars van het KNMI zijn uitgerust met de nieuwste techniek waarmee neerslag nog gedetailleerder kan worden gevolgd. Zo biedt het nieuwe systeem betere informatie over de druppelgrootte en kan het onderscheid maken tussen de verschillende neerslagvormen. Ook biedt de nieuwe radar de mogelijkheid om vaker beelden te maken, een toepassing die de komende tijd verder wordt ontwikkeld.

Radarbeelden voor waarschuwingen en verwachtingen

De meteorologen van het KNMI maken volop gebruik van radarbeelden voor neerslagverwachtingen en weerwaarschuwingen. Ook wordt radarinformatie gebruikt voor het in kaart brengen van de hoeveelheid neerslag die verspreid over het land is gevallen in aanvulling op het netwerk van neerslagstations aan de grond.

Tal van diensten, zoals overheidsinstanties, luchtvaart, scheepvaart, weerbedrijven, verkeersdiensten en de media gebruiken de KNMI-radarbeelden in hun weerberichten. Zo worden de neerslagradarbeelden op smartphones en in de weerberichten op tv en internet gemaakt op basis van de radargegevens van het KNMI.