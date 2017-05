Ruim 42 kg cocaïne ingenieus verstopt in container met tonnen zout

Donderdag trof de politie in het Limburgse Brunssum 42 kg cocaïne aan in een container gevuld met twintig ton zout. Dit meldt de politie vrijdag.

Loods in Brunssum

De container stond op een schip dat naar Antwerpen voer en had als bestemming een loods op een industrieterrein in Brunssum. Daar is de container in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het drugstransport.

De container waarin de drugs zaten verstopt is afkomstig uit Zuid-Amerika. In overleg met de officier van justitie van het Landelijk Parket is de container geopend en doorzocht, waarna de drugs zijn aangetroffen.

Ingenieus verstopt

De cocaïne zat zo ingenieus verstopt dat de rechercheurs in totaal twee dagen zijn bezig geweest met de ontmanteling. De Landelijke Recherche onderzoekt de herkomst en de bestemming van de inmiddels vernietigde cocaïne.