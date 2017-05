Beveiliging politie.nl opgeschroefd om wereldwijde ransomware aanvallen

Tijdelijk

Het melden van zaken of het hebben van contact met de politie via de website politie.nl was hierdoor tijdelijk niet mogelijk. Voor de zekerheid werd de beveiliging op politie.nl opgevoerd waardoor berichten van burgers, die via Politie.nl worden gestuurd, niet werden uitgelezen. De preventieve maatregelen zijn zaterdag weer opgeheven.

Het ging daarbij alleen om het gebruik van zogenaamde mailformulieren, de website zelf bleef gewoon online en de politie bleef ook gewoon telefonisch bereikbaar op het landelijke nummer 0900-8844 en bij spoed via 112.

Voorzorgsmaatregel

Het besluit om berichten via Politie.nl niet te openen, werd uit voorzorg genomen. Er was geen sprake van een vijandige aanval. Op politie.nl staan honderden formulieren die via e-mail worden bezorgd bij diverse onderdelen van de organisatie. Het gaat om onder andere om meldingen, vragen, tips, complimenten en klachten.