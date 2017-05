Gezin geëvacueerd na vondst tasje met granaat en vuurwapen in voortuin

Een gezin in Heiloo is vannacht in allerijl geëvacueerd uit hun woning nadat iemand een plastic tas met daarin een granaat en een vuurwapen in een voortuin had neergelegd van een woning aan De Kuilenaar. Dit meldt de politie zaterdag

Melding

De politie kreeg rond 03.30 uur een melding van een getuige dat iemand iets in een voortuin had neergelegd. Ter plaatse bleek het om een plastic tas te gaan met daarin een granaat en een vuurwapen. 'De bewoners van de woning werden uit voorzorg uit het huis gehaald. De EOD heeft het vuurwapen en de granaat meegenomen voor verder onderzoek', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van vrijdag of zaterdag iets gezien hebben op of in de omgeving van de Kuilenaar. Er kan contact worden opgenomen met de recherche in Heiloo via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.