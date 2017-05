Man 540 dagen de cel in voor niet-betalen van boete van bijna half miljoen

Vrijdagmiddag hebben twee Limburgse agenten in Heerlen een opmerkelijke 'vangst' gedaan. 'Ze wisten een 48-jarige man uit Kerkrade in de kraag te grijpen, die nog bedrag van bijna een half miljoen heeft openstaan', zo meldt de politie zaterdag.

Half miljoen en 540 dagen cel

Naar aanleiding van onderzoek wisten de agenten de mogelijke verblijfplaats van de gezochte man te achterhalen in Heerlen. Korte tijd later werd hij hier aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De verdachte mag nu 540 dagen in de cel zitten, maar dit heft de verplichting tot betaling niet op.

Vonnis

De man werd al sinds 2012 gezocht in verband met een onherroepelijk vonnis van het Gerechtshof in Den Bosch. In verband met witwassen is destijds aan de man een boete van enkele tonnen opgelegd. Hieraan heeft hij niet voldaan en is er tegen hem een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.