Man met bijl het ziekenhuis ingeslagen

Sint Willebrord - Sint-Willebrord: In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 26-jarige man in het Brabantse Sint-Willebrord belaagd met een hakbijl. 'Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld, de verdachte wordt nog gezocht', zo meldt de politie zaterdag.

Ruzie

Vrijdagavondlaat zo rond middernacht werden agenten naar De Gagelrijzen in Sint-Willebrord geroepen. Daar was bij een ruzie een 26-jarige man gewond geraakt aan zijn hoofd en arm. De verdachte was niet meer in het huis toen de agenten aankwamen.

Bijl in beslag genomen

Het slachtoffer had ook de woning verlaten en zat op een ander adres.

Ambulancepersoneel verzorgde hem daar, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. In de woning werd een bijl in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart om zo de verdachte op te kunnen sporen.