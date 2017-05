Roemeen (24) overleden na verkeersongeval met bus

Zaterdagmiddag is bij een verkeersongeval in het Limburgse Montfort een Roemeense man (24) overleden bij een verkeersongeval. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Werk op het veld

'De man liep als voetganger op een zandweg bij de Waarderweg en kwam onder een bus terecht. De man was aan het werk op de velden bij het zandpad', aldus de politie.

Ter plaatse overleden

Rond 15.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een persoon die was aangereden op de zandweg. Ondanks medische hulpverlening is het slachtoffer enige tijd later op de plek van het ongeval overleden.

Onderzoek inspectie SZW

Het slachtoffer was een 24-jarige man uit Roemenië die nabij de plaats van het ongeval aan het werk was. De andere werknemers die op het moment van de aanrijding aan het werk waren zijn ter plaatse opgevangen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is geïnformeerd.