OG3NE barst in tranen uit op podium na optreden Eurosongfestival

Nadat de meiden van OG3NE zaterdagavond de laatste noot van hun nummer 'Lights and Shadows' in de finale van het Eurovisiesongfestival ten gehore hadden gebracht in Kiev kwam de ontlading en barstte ze alle drie in tranen uit en vielen ze elkaar in de armen.