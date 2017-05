Portugal wint Eurosongfestival, Nederland behaalt elfde plaats

In tranen

Nadat de meiden van OG3NE zaterdagavond de laatste noot van hun nummer 'Lights and Shadows' in de finale van het Eurovisiesongfestival ten gehore hadden gebracht in Kiev kwam de ontlading en barstte ze alle drie in tranen uit en vielen ze elkaar in de armen.

Beladen nummer

Het nummer is dan ook beladen omdat het is geïnspireerd op hun moeder die ongeneeslijk ziek is maar vanavond was het extra beladen omdat hun moeder in de zaal zat.

Moeder overgevlogen

Zij was gisteren verrassend genoeg overgevlogen naar Kiev om haar meiden vanavond een hart onder de riem te steken en ze bij te staan tijdens hun performance die trouwens bijzonder goed verliep.

Vakjury

Het optreden dat OG3NE voor de finale eerder voor de vakjury van het Songfestival deed ging niet helemaal vlekkeloos.