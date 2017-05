Verwarde vrouw aangehouden voor diefstal vanaf begraafplaats

Vrouw aangesproken

Op 28 april 2017 kwam de eerste melding binnen van een getuige. Die had de dag ervoor op de begraafplaats een vrouw gezien die zich uiterst vreemd gedroeg. Ze had een rugzak bij zich waar iets zwaars in zat. De getuige sprak de vrouw aan maar die rende weg.

De melder gaf niet op en ging op zoek naar de vrouw. Met hulp van informatie van een andere getuige kwam ze de vrouw weer tegen op de Piushaven. Ze probeerde de vrouw vast te grijpen om de politie te bellen.

Maar een man hielp de vrouw en ze kon weer los komen. Het lukte de melder wel om de telefoon van de verdachte te pakken. Ze had ook gezien dat er bronzen beelden in de rugzak zaten die de vrouw droeg. Deze beelden waren vermoedelijk van de begraafplaats gestolen.

Onderzoek

De melder kon een duidelijk signalement geven en ze gaf de telefoon van de verdachte aan de politie. Een onderzoek werd opgestart. De telefoon werd door de digitale recherche bekeken en uiteindelijk lukte het om achter de identiteit van de verdachte te komen. De vrouw leidt een zwervend bestaan en heeft geen vaste woon of verblijfplaats. Op vrijdag 12 mei lukte het om de vrouw in een portiek aan de Bredaseweg aan te houden. De 25-jarige vrouw werd naar het bureau gebracht.

Hulpverlening gestart

De vrouw was zodanig verward dat het niet mogelijk was om contact met haar te krijgen. Het was niet mogelijk om een verklaring van haar op te nemen. In overleg met de Officier van Justitie en de advocaat van de verdachte werd besloten dat de vrouw hulpverlening moest krijgen. Het onderzoek naar de diefstallen is stilgelegd om dat eerst op te kunnen starten. De vrouw is in afwachting van de beoogde hulpverlening in vrijheid gesteld. Hulpverleningsinstanties hebben zich over haar ontfermd.