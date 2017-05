Jongen (13) denkt neppistool in te leveren, maar wapen blijkt echt

De jongen vertelde dat hij samen met een vriendje aan het spelen was in het Gerbrandypark en dat hij iets in het water zag liggen. Niks vermoedend pakt de 13-jarige jongen het voorwerp uit het water en denkt dat hij samen met zijn vriendje een nepvuurwapen heeft gevangen.

Vuurwapen blijkt echt

De jongens besluiten toch maar even om langs te komen. 'Ik denk dat het een neppistool is', zo verklaarde de jongen. Vervolgens pakt de jongen een echt vuurwapen uit zijn zak en geeft deze af aan ons. Het nepvuurwapen bleek een echt vuurwapen.

Bioscoopbon

Het vuurwapen is veilig gesteld en in beslag genomen. Het is de jongen uiteraard duidelijk gemaakt dat hij de volgende keer de politie moet bellen in plaats van het zelf te brengen. Omdat de jongen het vuurwapen heeft gevonden en direct naar de politie heeft gebracht, hebben wij hem wel beloond met een Nationale Bioscoopbon.

Advies politie

De politie raadt mensen aan die een voorwerp aantreffen dat lijkt op een vuurwapen of een explosief om het 'alstublieft' niet aan te raken. 'Wij kunnen dan nog onderzoek verrichten aan het gevonden goed en daarbij mogelijk een misdrijf oplossen. Maar belangrijkste raak het niet aan voor uw eigen veiligheid! Bel gewoon direct 112', aldus de politie.