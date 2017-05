Toiletjuffrouw mishandeld door feestganger (22)

Een toiletjuffrouw (32) is tijdens haar werk mishandeld en bedreigd door een bezoeker (22) van het feest.

De man sloeg en trapte de vrouw die zaterdagnacht werkte als toiletdame tijdens een feest aan het Weijevlietplein. Getuigen liepen naar agenten die op straat surveilleerden toen het feest rond 01.00 uur ten einde liep en vertelden hen over de mishandeling. De agenten spraken het slachtoffer dat net naar huis wilde gaan aan en hoorden haar verhaal. Zij zou zijn mishandeld en bedreigd door de man. De verdachte zou nog binnen zijn. Een getuige hielp de man aan te wijzen. De verdachte kwam naar buiten lopen en nam meteen de benen. Agenten zetten een achtervolging in en kregen de agressor te pakken. Hij is aangehouden voor mishandeling en bedreiging en ingesloten op het politiebureau voor verhoor.