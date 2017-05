Echte agenten weten wel raad met Belgische nepcollega's

Zaterdagavond lieten de twee nepagenten een fietser stoppen op de Churchillaan. Deze alerte melder hielp de heren te ontmaskeren.

Een fietser die het niet vertrouwde dat hij aan de kant werd gezet door twee mannen (18 en 20) met een legitimatiebewijs van de Belgische politie tipte de meldkamer. Agenten schoten rond 20.15 uur te hulp. De twee hadden ook andere politiespullen bij zich, waaronder een zaklamp en een set oortjes. Na stevige ondervraging kwamen daar nog vanuit hun auto een nepvuurwapen, een steekwapen, een blauw zwaailicht en andere politiespullen bij. De auto en alle andere goederen zijn in beslag genomen. De heren zijn ingesloten voor verhoor.

Meer slachtoffers gezocht

Eerder deze week is een andere fietser ook aan de kant gezet door nepagenten. Mogelijk betreft het hier dezelfde nepagenten. De politie vraagt daarom andere personen die iets soortgelijks meemaakten zich te melden.

Een echte agent in burger legitimeert zich

De politie waarschuwt met nadruk voor deze vorm van criminaliteit. Veel mensen denken dat dit 'hen niet zal overkomen.' Toch loopt iedereen - jong en oud - de kans om slachtoffer te worden van een babbeltruc. Het is dus zaak goed op te letten als u wordt aangesproken door een onbekende. In Nederland legitimeert een politieagent in burger zich altijd met een legitimatiebewijs van de Nederlandse politie. Twijfelt u aan de echtheid van zijn/haar identiteit dan kunt u de politie bellen.